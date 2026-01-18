Haberler

İnşaata çıkıp atlamak isteyen kişi ikna edildi

Adıyaman'da bir kişi, bir inşaatın 4. katına çıkarak atlamak istedi. Ekiplerin müdahalesiyle ikna edilerek indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da bir kişi çıktığı inşaattan atlamak istedi. Ekipleri harekete geçiren şahıs, ikna edilerek indirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Öğretmenevi karşısında bulunan 6 katlı bir binanın 4.katına çıkan bir kişi henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı atlamak istedi. Şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile şahıs ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
