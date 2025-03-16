Adıyaman'da İnşaatta Yüksekten Düşen İşçi Yaralandı

Adıyaman'da yüksekten düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Mimar Sinan Mahallesi Karapınar caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir inşaatta çalışan Lütfü K., dengesini kaybederek 5 metre yüksekliğinden aşağı düştü. Yüksekten düşen işi yaralandı. Yaralı işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN