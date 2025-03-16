Adıyaman'da İnşaatta Yüksekten Düşen İşçi Yaralandı
Adıyaman'da bir inşaatta çalışan Lütfü K., 5 metre yükseklikten düştü ve yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da yüksekten düşen işçi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Mimar Sinan Mahallesi Karapınar caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir inşaatta çalışan Lütfü K., dengesini kaybederek 5 metre yüksekliğinden aşağı düştü. Yüksekten düşen işi yaralandı. Yaralı işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN