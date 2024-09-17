Adıyaman'da İnşaatta Yaralanan İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Adıyaman'da inşaat malzemesi düşmesi sonucu yaralanan işçi Zeki S., hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi, soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da, ayağına inşaat malzemesi düşen işçi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi eski Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Zeki S'nin ayağına inşaat malzemesi düştü. Ayağından yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
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