Adıyaman'da İnşaatta İşçiler Arasında Kavga: 6 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden konutlarda çalışan işçiler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Çöplü köyünde yapımı devam eden konutlarda işçiler arasında bilinmeyen nedenlerden kavga çıktı. Kavgada işçiler taş, odun ve demir çubuklarla birbirlerine saldırdı. Yaşanan olay sonrasında 6 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ADIYAMAN