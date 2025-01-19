Adıyaman'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti
Adıyaman'da inşaat halindeki bir binanın 3. katından düşen 62 yaşındaki işçi İbrahim Dündar, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da inşaat halindeki binanın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde yapımı devam eden 3 katlı binanın 3. katında çalışan İbrahim Dündar (62), dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralanan Dündar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Dündar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dündar'ın cenazesi işlemlerin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN