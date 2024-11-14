Adıyaman'da İnşaatta İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı
Adıyaman'da inşaat malzemesinin düşmesi sonucu yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da ayağına inşaat malzemesi düşen işçi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İndere TOKİ'lerde yapımın devam eden inşaatta çalışan Bahri B., ayağına inşaat malzemesinin düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı olay yerindeki sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN