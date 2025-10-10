Adıyaman'da İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

Adıyaman'da inşaatta beton döküm esnasında elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Göçeri Köyü yakınlarında bir inşaat alanına beton dökümü yapan 32 yaşındaki Gökhan Alp, elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan Gökhan Alp ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gökhan Alp, önce Kahta Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ciddi yanıklar bulunan ve yaşam mücadelesi veren Gökhan Alp, burada yapılan müdahaleler sonrası Şanlıurfa'da bir hastaneye sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN