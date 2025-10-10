Haberler

Adıyaman'da İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde inşaat alanında beton dökümü yapan işçi Gökhan Alp, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Alp, yaşam mücadelesi veriyor.

Adıyaman'da inşaatta beton döküm esnasında elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Göçeri Köyü yakınlarında bir inşaat alanına beton dökümü yapan 32 yaşındaki Gökhan Alp, elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan Gökhan Alp ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gökhan Alp, önce Kahta Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ciddi yanıklar bulunan ve yaşam mücadelesi veren Gökhan Alp, burada yapılan müdahaleler sonrası Şanlıurfa'da bir hastaneye sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin mobilya devi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarların performans beklediği Talisca bakın nelerle uğraşıyor

Taraftar kahrolmuş kimin umurunda
Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin mobilya devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.