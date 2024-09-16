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Adıyaman'da İnşaatta Düşen İşçi Yaralandı

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Adıyaman'da bir inşaat işçisi merdivenlerden düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adıyaman'da bir inşaatın merdivenlerinden düşerek yuvarlanan işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenimahalle 2698. sokakta bulunan yapımı devam eden bir inşaatta çalışan A.B., isimli yabancı uyruklu işçi dengesini kaybettiği merdivenlerden düşerek yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan A.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnşaat

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