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Adıyaman'da İnşaatta Düşen Genç Ağır Yaralandı

Adıyaman'da İnşaatta Düşen Genç Ağır Yaralandı
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Adıyaman'da inşaata giden genç, ağabeyini ziyareti sırasında yüksekten düşerek ağır yaralandı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Adıyaman'da inşaata çalışan ağabeyini ziyarete giden bir kişi düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi eski Şire Pazarı yakınlarında bulunan bir inşaatta çalışan ağabeyini ziyarete Ahmet D. (19), dengesini kaybederek yüksekten düştü. İnşaattan aşağıya düşerek yaralanan Diler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ahmet D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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