Adıyaman'da İnşaat Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi

Adıyaman'da yapımı devam eden binanın etrafındaki inşaat atıklarının tutuşması sonucunda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre yangın Adıyaman Merkez Varlık Mahallesi'nde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı yakınlarında çıktı. İnşası devam eden binanın etrafındaki inşaat atıkları henüz bilinmeyen nedenlerden ötürü alev aldı. Alev alan inşaat atıkları kısa sürede büyüyerek inşaat halindeki binaya sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken o sırada inşaatta bulunan işçiler kendi imkanlarıyla yangına müdahalede bulunarak söndürmeye çalıştı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN