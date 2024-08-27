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Adıyaman'da İnşaat Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi

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Adıyaman'da yapımı devam eden bir binanın etrafındaki inşaat atıklarının tutuşması sonucunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da yapımı devam eden binanın etrafındaki inşaat atıklarının tutuşması sonucunda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre yangın Adıyaman Merkez Varlık Mahallesi'nde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı yakınlarında çıktı. İnşası devam eden binanın etrafındaki inşaat atıkları henüz bilinmeyen nedenlerden ötürü alev aldı. Alev alan inşaat atıkları kısa sürede büyüyerek inşaat halindeki binaya sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken o sırada inşaatta bulunan işçiler kendi imkanlarıyla yangına müdahalede bulunarak söndürmeye çalıştı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman 3-sayfa İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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