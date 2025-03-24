Adıyaman'da İnşaat İskelesi Devrildi, 2 İşçi Ağır Yaralandı

Adıyaman'da, halatları kopan inşaat iskelesinin devrilmesi sonucu meydana gelen olayda 2 işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1729 Sokak içerisinde bir binanın dış cephe tadilatını yapan Ahmet K. (56) ile Mevlana G. (36), iskele üzerinde çalıştıkları esnada iskelenin taşıyıcı halatları koptu. Halatların kopması sonucu iskelede bulunan Ahmet K. ile Mevlana G., yüksekten yere düştü. Meydana gelen olayda yaralanan her iki işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN