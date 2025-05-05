Adıyaman'da İnşaat İşçisi Yüksekten Düşerek Ağır Yaralandı

Adıyaman'da yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26186 Sokak içerisinde bulunan yapımı devam eden inşaatta çalışan 59 yaşındaki Abuzer Yakut, dengesini kaybederek yüksekten düştü. 6.kattan aşağıya düştüğü belirtilen Yakut, ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Abuzer Yakut'un hayati tehlikesinin bulunduğu yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN