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Adıyaman'da inşaat işçisi düştü, yaralandı

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Adıyaman'da inşaat halindeki bir binanın 3. katından düşen işçi yaralandı. İşçi, hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman'da inşaat halindeki binanın 3. katından düşen işçi yaralandı.

Olay, İndere mevki konut alanında meydana geldi. Seydi K. isimli inşaat işçisi 3. Katta çalışırken dengesini kaybederek aşağı düştü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahalesini yaptıktan sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavisi süren inşaat işçisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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