Adıyaman'da İnşaat İşçisi Düşerek Yaralandı

Adıyaman'da İnşaat İşçisi Düşerek Yaralandı
Güncelleme:
Adıyaman'da bir inşaatta çalışan 24 yaşındaki Ömer K., dengesini kaybederek iskeleden düştü. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, bir inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen inşaat işçisi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Ömer K. (24), dengesini kaybederek iskeleden düştü. Düşerek yaralanan Ömer K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
