Adıyaman'da İnşaat İşçisi Düşerek Yaralandı

Adıyaman'da, bir inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen inşaat işçisi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Ömer K. (24), dengesini kaybederek iskeleden düştü. Düşerek yaralanan Ömer K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN