Adıyaman'da İnşaat İşçisi Düşerek Yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde inşaatın çatısından düşen işçi Emirhan G. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçi hakkında soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da bir inşaatın çatısından düşen işçi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesi'nde yapımı devam eden köy evlerinde çalışan Emirhan G., inşaatın çatısında dengesini kaybederek düştü. Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı. Yaralanan işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN