Adıyaman'da İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Yaralandı

Adıyaman'da bir inşaat işçisi 3. kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Savfan Kız Yurdu yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Hüseyin A., 3. kattan asansör boşluğuna düştü. Boşluğa düşerek yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN