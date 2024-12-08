Adıyaman'da İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Yaralandı
Adıyaman'da bir inşaat işçisinin 3. kattan asansör boşluğuna düşmesi sonucu yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hüseyin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da bir inşaat işçisi 3. kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Savfan Kız Yurdu yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Hüseyin A., 3. kattan asansör boşluğuna düştü. Boşluğa düşerek yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN