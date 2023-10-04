Adıyaman'da İnşaat İşçileri Arasında Kavga: 3 Yaralı

Adıyaman'da, inşaat işçileri arasında çıkan kürekli ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Tartışmanın nedeni henüz belirlenemedi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, inşaat işçileri arasında çıkan kürekli ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı İndire (Zey) Köyü yakınlarında yapımı devam eden kalıcı konutlarda çalışan inşaat işçileri arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kürek ve sopaların kullanıldığı kavgada O.T., E.T., H.F., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meydana gelen olay sonrası kavga yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN