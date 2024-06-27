Adıyaman'da inşaat bekçisi intihar teşebbüsünde bulunan genci kurtardı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde inşaat bekçisi canına kıymak isteyen gencin hayatını kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde psikolojik rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü öğrenilen 24 yaşındaki Y.E., 7 katlı bir inşattın 3. kat balkon kısmına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldığı esnada aniden ortaya çıkan inşaat bekçisi Yusuf Tekdemir, hiç düşünmeden yan odadan Y.E.'nin bulunduğu odaya geçerek genci bulunduğu yerden uzaklaştırdı. İntihar etmek isteyen genci tutup aşağıya indiren Yusuf Tekdemir, Y.E.'yi ekiplere teslim etti. Genç daha sonra sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN