Adıyaman'da İnşaat Alanında Konteyner Yangını

Adıyaman'da İnşaat Alanında Konteyner Yangını
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Adıyaman İndere Bölgesinde inşaat alanındaki bir konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, konteyner ise kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman'da, inşaat alanında bulunan bir konteyner alev alarak cayır cayır yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere Bölgesinde yapımı devam eden konutların olduğu alandaki bir konteynerde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda konteyner kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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