Haberler

Adıyaman'da İki Otomobilin Çarpışması: 3 Yaralı

Adıyaman'da İki Otomobilin Çarpışması: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Besni ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hacı Ali Ö. idaresindeki 02 AFA 835 plakalı otomobil ile Abdülhakim İ. idaresindeki 63 VN 226 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımı kavşağı yakınlarında çarpıştı. Araçlarda bulunan Halil E., Nusret C. ve Eyüp İ. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İhanet' paylaşımı bomba: Berdan Mardini, 15 yaş küçük eşinden boşanıyor

"İhanet" paylaşımı bomba! 15 yaş küçük eşinden boşanıyor
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Bulun bu sapığı! Metroda mide bulandıran anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.