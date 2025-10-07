Adıyaman'da İki Otomobilin Çarpışması: 3 Yaralı

Adıyaman Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hacı Ali Ö. idaresindeki 02 AFA 835 plakalı otomobil ile Abdülhakim İ. idaresindeki 63 VN 226 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımı kavşağı yakınlarında çarpıştı. Araçlarda bulunan Halil E., Nusret C. ve Eyüp İ. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN