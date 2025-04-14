Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı, Ters Dönen Araçta Yaralanan Yok
Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde meydana gelen otomobil kazasında, iki araç çarpışarak birinin ters dönmesine neden oldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri ters döndü.
Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 06 RKS 51 plakalı otomobil ile 02 AY 306 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi 3017 sokak yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken 02 AY 306 plakalı otomobil kazanın şiddetiyle ters döndü. Kaza yerine polis ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa