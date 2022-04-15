Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışmış olduğu kazada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışmış olduğu kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Alp idaresindeki 02 AAU 750 plakalı otomobil ile Ali Bal idaresindeki 02 AAB 987 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi 30165 Sokakta çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Hüseyin Alp ile Ali Bal yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Adıyaman, Ali Bal, 3. Sayfa, Haberler

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