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Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Hüseyin B. isimli sürücü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Karagüveç mevkiinde Abdülkadir D. yönetimindeki 02 AD 201 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Hüseyin B., yönetimindeki 02 DA 340 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Hüseyin B., yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa Besni Kaza

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