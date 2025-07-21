Adıyaman'da İki İşçi İntihar Teşebbüsünde Bulundu

Adıyaman'da paralarını alamadıklarını iddia eden iki işçi, emniyet müdürlüğünün yanında binanın tepesine çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü binası yan tarafında bulunan bir binanın tepesine çıkan 2 şahıs, paralarını alamadıkları gerekçesiyle intihar teşebbüsünde bulundu. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri, sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından şahıslarla görüşüldü. Polis ekiplerinin yaklaşık 7 saatlik ikna etme çalışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN