Adıyaman'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Adıyaman'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Olayda yaralanan şahıslar hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Oduncular Sitesi yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın ateşlediği tabancadan çıkan mermilerle Yusuf K. ve Berat Y. yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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