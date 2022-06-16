Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga - Haberler

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Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga

Adıyaman'da, iki grup arasında yaşanılan silahlı kavgada ölen yada yalanan olmazken kavgaya karışan şahıslar kayıplara karıştı.

Adıyaman'da, iki grup arasında yaşanılan silahlı kavgada ölen yada yalanan olmazken kavgaya karışan şahıslar kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Ölen yada yaralananın olmadığı kavga olayı sonrasında şahıslar olay yerinden hızla kaçtı. Daha sonra olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kavga sonrası olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman kavga 3. Sayfa Haberler

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