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Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: Polis Müdahalesi

Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: Polis Müdahalesi
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Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri olay yerine sevk edilerek kavgaya müdahale etti ve herhangi bir yaralanma veya ölüm yaşanmadı.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sosyal Tesisler yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden şahıslara müdahale edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda şahıslar daha sonra olay yerinden uzaklaştırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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