Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: Polis Müdahale Etti

Adıyaman'da 2 grup arasında çıkan kavgaya polis ekiplerince müdahale edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Varlık Mahallesi 1512 sokak içerisinde 2 grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda kavga eden şahıslara müdahale edildi.

Ölen yada yaralanın olmadığı olay sonrası taraflar bir birinden şikayetçi olmaması sonrası kalabalık dağıtıldı. - ADIYAMAN