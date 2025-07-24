Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: Polis Müdahale Etti

Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: Polis Müdahale Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri, olaya müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri güçlükle müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Karaali Minibüs Durakları Hasankendi Köyü yolu üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden şahıslara güçlükle müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında şahıslar bölgeden uzaklaştı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Enis Destan'ın yeni durağı İngiltere! İşte o takım

Büyük sürpriz! Türk golcüyü Hull City'e transfer etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeşme tatilinde talihsiz kaza! Ece Uslu ameliyat oldu

Tatil faciası! Hastaneye kaldırıldı, apar topar ameliyata aldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.