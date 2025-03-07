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Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: Polis Müdahale Etti

Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: Polis Müdahale Etti
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Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Olayda kavgaya karışanlar gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden kişilere müdahale edildi. Olay sonrası kavga eden şahıslar, polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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