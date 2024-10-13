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Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: Polis Müdahale Etti

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Adıyaman merkez Sakarya Caddesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga edenleri etkisiz hale getirerek durumu kontrol altına aldı. Kavga eden şahıslar, karşılıklı şikayette bulunarak polis merkezine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sakarya Caddesi İtfaiye Kavşağı'nda iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahısların bir birine saldırması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucunda kavga eden şahıslar etkisiz hale getirildi. Kavga eden şahıslar bir birinden şikayetçi olması üzerine polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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