Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga Çıktı

Adıyaman'da 2 grup arasında çıkan sopa, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada şahıslar bir birini öldüresiye dövdü. Kavgada çok sayıda kişinin darp neticesi yaralandığı öğrenilirken kavga yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga eden şahıslar polis ekiplerince polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN