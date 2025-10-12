Haberler

Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: Bir Kişi Bıçaklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek bir kişinin bıçaklanmasına neden oldu. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Ş.Ö. (27) omzundan ve sırtından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
