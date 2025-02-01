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Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: 6 Gözaltı

Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: 6 Gözaltı
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Adıyaman'da Altınşehir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden şahıslara müdahale etti. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K-1 Konteyner Kent yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden şahıslara müdahale edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kavgada 6 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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