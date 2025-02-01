Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: 6 Gözaltı

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K-1 Konteyner Kent yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden şahıslara müdahale edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kavgada 6 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN