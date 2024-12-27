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Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: 2 Yaralı

Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 19 ve 21 yaşlarındaki iki kişi bıçak ve taşla yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay ilçeye bağlık Turgut Özal Mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, mahallede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgada bıçak, taş ve sopa kullanıldı. Kavgada G.K (19) ve H.K (21) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kavgada yaralananlar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesine götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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