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Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga

Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga
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Adıyaman'da Gölbaşı Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavga, mahalle ve çarşı bekçileri tarafından sona erdirildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgaya mahalle ve çarşı bekçileri tarafından müdahale edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı fark eden mahalle ve çarşı bekçileri tarafından olaya müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı kavgada şahıslar bir birinden şikayetçi olmayınca şahıslar olay yerinden uzaklaştırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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