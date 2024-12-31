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Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı
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Adıyaman'da Yeşilyurt Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İki kişi gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi Yeşilyurt Parkı yakınlarında iki grup arasında bilinmeyen sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi başına ve vücuduna aldığı darbelerden dolayı yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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