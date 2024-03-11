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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi gözaltına alındı

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Adıyaman Merkez Yenipınar Mahallesi'nde yol meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri müdahale ederek iki şahsı gözaltına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Yenipınar Mahallesi Harıkçı Caddesi yakınlarında iki grup arasında yol meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavga eden şahıslara müdahale ederek kavgaya karıştığı iddia edilen iki şahsı gözaltına aldı. Gözaltındaki şahıslar ifadeleri almak üzere polis merkezine götürüldü.

Ölen yada yaralanın olmadığı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman 3.Sayfa Güncel Haberler

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