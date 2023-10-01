Adıyaman'da İki Grup Arasında Çıkan Kavga Polisi Harekete Geçirdi

Adıyaman'da, Sümerevler Mahallesi Millet Bahçesi içerisinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekipleri olaya müdahale ederek şahısları etkisiz hale getirdi.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Millet Bahçesi içerisinde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda şahıslar etkisiz hale getirdi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda şahıslar olay yerinden uzaklaştırıldı. - ADIYAMAN