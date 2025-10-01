Haberler

Adıyaman'da İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: Yaralı Yok

Adıyaman'da Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında bıçaklı kavga ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan ya da ölen olmadığı öğrenilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki grup arasında bıçaklı kavga ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi 2204 Sokak içerisinde iki grup arasında bıçaklı kavga ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk etti. Olay yerine gelen ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler tarafından kavga eden şahıslara müdahale edildi. Olayda ölen yada yaralananın olmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
