Adıyaman'da İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: Yaralı Yok

Adıyaman'da iki grup arasında bıçaklı kavga ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi 2204 Sokak içerisinde iki grup arasında bıçaklı kavga ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk etti. Olay yerine gelen ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler tarafından kavga eden şahıslara müdahale edildi. Olayda ölen yada yaralananın olmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN