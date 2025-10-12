Adıyaman'da İki Ayrı Motosiklet Kazasında İki Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen 2 ayrı motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilk kaza Fatih Mahallesi Baraj Yolu üzerinde yaşandı. Yusuf Kızıl (22) idaresindeki motosiklet, bir otomobille çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Hüseyin Oğuzhan (16) yaralandı. İkinci kaza ise Turgut Özal Mahallesi Yakup Canbolat Caddesi üzerinde meydana geldi. Recep Yavaş (18) yönetimindeki motosikletin otomobille çarpışması sonucu sürücü yaralandı. Kaza sonrası yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN