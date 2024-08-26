Adıyaman'da İkametin Çatısında Yangın Çıktı

Adıyaman'da, bir ikametin çatı kısmında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Perre Antik Kent yakınlarında bulunan bir ikametin çatı kısmında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında çatıda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN