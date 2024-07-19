Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da İkamet Yangını Korku Paniğe Neden Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir binanın 2. katında çıkan yangın, mahalle sakinlerini korku ve paniğe sevk etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da meydana gelen ikamet yangını korku paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir binanın 2.katında yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İtfaiye Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil

Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil

 Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den

Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title