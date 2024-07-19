Adıyaman'da İkamet Yangını Korku Paniğe Neden Oldu

Adıyaman'da meydana gelen ikamet yangını korku paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir binanın 2.katında yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN