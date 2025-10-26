Haberler

Adıyaman'da Huzur Uygulaması: 4 Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da Huzur Uygulaması: 4 Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Besni ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında polis, çeşitli suçlardan aranan 4 şahsı yakaladı. Denetimlerde 41 araç kontrol edildi, 4 araca toplam 28 bin 694 lira ceza kesildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde geniş kapsamlı huzur uygulaması yapıldı.

Beş ayrı noktada gerçekleştirilen denetimlerde 41 araç ve 369 şahıs sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 4 şahıs yakalandı.

Trafik kontrollerinde ise 4 araca Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden toplam 28 bin 694 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca muayenesiz araç kullandığı tespit edilen 1 araç da trafikten men edildi. - ADIYAMAN

