Adıyaman'da Huzur Uygulaması: 4 Şahıs Yakalandı
Besni ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında polis, çeşitli suçlardan aranan 4 şahsı yakaladı. Denetimlerde 41 araç kontrol edildi, 4 araca toplam 28 bin 694 lira ceza kesildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı.
Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde geniş kapsamlı huzur uygulaması yapıldı.
Beş ayrı noktada gerçekleştirilen denetimlerde 41 araç ve 369 şahıs sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 4 şahıs yakalandı.
Trafik kontrollerinde ise 4 araca Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden toplam 28 bin 694 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca muayenesiz araç kullandığı tespit edilen 1 araç da trafikten men edildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa