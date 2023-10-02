Adıyaman'da huzur uygulaması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis ekipleri tarafından kent merkezinde huzur uygulaması yapıldı.

Halkın mal ve can güvenliğinin sağlanabilmesi adına il merkezinin çeşitli bölgelerinde huzur uygulaması yapan polis ekipleri durdurdukları araçları didik didik ararken şüpheli gördükleri kişilerin ise üst aramasını ve kimlik kontrollerini gerçekleştirdi. 140 Kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamada 56 araç ise incelendi. Uygulama çerçevesinde 1 araca ve 2 şahsa idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - ADIYAMAN