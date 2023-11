Adıyaman'da Husumet Nedeniyle Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde husumetlisi tarafından sokak ortasında silahla vurulan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Atatürk Caddesi üzerinde daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Hanifi C. ile Yakup K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Hanifi C., yanında bulundurduğu silahla Yakup K.'yi vurdu. Omuz ve karın bölgesinden yaralanan Yakup K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk olarak Besni Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup K.'yi silahla vuran ve daha sonra olay yerinden kaçan Hanifi C. ise saklandığı bir binanın bodrum katında polis ekiplerince yakalandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN