Adıyaman'da Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı

Adıyaman'da, yapımı devam eden kalıcı konutların deposundan 1,5 milyon TL değerindeki malzemeleri çalan hırsız, polis ekiplerince sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli bölgesinde yapımı devam eden konut inşaat alanındaki bir depoya girerek hırsızlık yapan Hüseyin A. isimli şahıs, 1,5 milyon TL değerindeki su motorlarını çaldı. İhbar üzerine olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince malzemeler Fatih Mahallesi'nde bir metruk bina içerisinde bulundu. Araştırmalarını titiz bir şekilde yürüten polis ekipleri olayı gerçekleştiren Hüseyin A'yı da yakaladı. Çalınan malzemeler firmaya yeniden teslim edilirken Hüseyin A. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Hüseyin A., isimli şahsın yaklaşık 42 adet suç kaydının olduğu ise öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN