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Adıyaman'da Hırsızlık Yapan Çift Yakalandı

Adıyaman'da Hırsızlık Yapan Çift Yakalandı
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Adıyaman'da bir marketten kozmetik ve ev eşyaları çaldığı iddia edilen A.K. ve B.K. çifti, güvenlik kameralarının incelemesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da bir marketten çeşitli kozmetik ve ev eşyaları çaldığı öne sürülen bir çift, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasını yansıdı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki zincir markette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Marketin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.K. ve B.K. olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede, şüphelilerin marketten vazelin, meyve soyacağı ve buharlı kırışık giderici gibi çeşitli ürünleri çaldıkları anlaşıldı. Öte yandan çiftin kozmetik eşyalarını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan A.K. ve B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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