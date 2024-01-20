Adıyaman'da Hırsızlık Yapan 3 Şahıstan 2'si Tutuklandı

Adıyaman'da birçok ev ve işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok ev ve işyerinden meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Ekipler, Kayalık Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarına karışan 3 şahsı yakaladı. Polis tarafından suçüstü yakalanan B.B., A.E. ve A.U. isimli şahısların farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan B.B. ve A.E. isimli şahılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADIYAMAN