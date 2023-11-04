Adıyaman'da Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, M.G. ve H.G. isimli şüphelileri suçüstü yakaladı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına 2 şüpheli tutuklandı.
Mahmut Özbay Caddesinde bir evden hırsızlık yapıldığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, M.G. ile H.G'yi hırsızlık yaptıkları esnada suç üstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa