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Adıyaman'da Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, M.G. ve H.G. isimli şüphelileri suçüstü yakaladı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.